Tesettür abiye şal modelleri

Özel günler için elbise veya şık bir takım bulmaktan daha zor bir şey var; abiye şal bulmak ve doğru şalı, eşarbı seçmek. Şal ve eşarplar, kombinlerin öne çıkan parçalarıdır. Muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar için özel günlerde doğru kombini yapmak için seçilebilecek şal modelleri oldukça fazladır. Birbirinden farklı kumaşlarla üretilen başörtüleri ile onlarca bağlama tekniği yapılabilir ve tesettür giyime uygun modeller oluşturulabilir.

ŞAL BAĞLAMA TEKNİKLERİ

Tesettür giyimde günlük hayatta tercih edebileceğiniz birçok şal bağlama tekniği bulunuyor. Tek omuz şal, bol eşarp, Asya stili şal bağlama modeli, şifon şal modelleri ile iğneli veya iğnesiz modeller yapılabilir. Tesettür giyimin en gösterişli parçalarından olan şal ve eşarp bağlama modelleri için birbirinden güzel bağlama teknikleri vardır.

TESETTÜR ABİYEDE ŞAL SEÇİMİ

Tesettür giyimin en özel parçalarından olan tesettür abiye şallar, yüz tipine uygun olacak şekilde bir bağlama tekniğine sahip olmalı. Bir diğer nokta ise tesettür abiye kumaşı ile başa bağlanacak kumaş uyumlu olmalı. Bu dikkat çeken ve gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıdır. Örneğin, tesettür abiye kumaşı parlak bir kumaş ise, şal kumaşınız da parlak olmalı. Günlük hayatta karşıtlığı kullanmak oldukça güzel durabilir ancak özel günlerde kumaş farklılığı şık görünümü bozabilir.

ABİYE ŞAL BAĞLAMA MODELLERİ

Abiye kumaşına uygun bir kumaş tercih etmek önemli bir aşamadır. Abiye şal modelleri şifon, ipek ve tivil gibi ürünlerle oluşturulur. Tesettür giyimde seçtiğiniz abiyeye uyumlu olacak bu kumaşlarla deneyebileceğiniz en basit şal bağlama modeli şu şekilde olabilir: Bonenizi taktıktan sonra şalınızı iki yana eşit sarkacak şekilde başınıza örtün. Çene altından bir iğne ile tutturun. Sağ kısımdan sarkan ucun çenenizin altından doğru dolayarak arkaya atın (dilerseniz kulağınızın arkasına doğru tutturun ve bir ucun havada kalmasını sağlayın). Sol tarafta kalan kısmı ise çapraz omzunun üzerine doğru atın. Rahat kullanımı ile bu model oldukça fazla tercih edilmekte. Qras kadınlarının şalları ile abiyeye uygun şal tercih edebilir ve şık görünüm elde edebilirsiniz.