Tescilsiz motosiklet kamyonete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Tescilsiz motosiklet kamyonete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Tescilsiz motosiklet kamyonete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de dönüş yapan kamyonete arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de dönüş yapan kamyonete arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alpu ile Çukurhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Tarla yoluna girmek için dönüş yapan Hasan İ. (50) idaresindeki kamyonete, sürücüsü Mehmet Enes P. (17) olduğu öğrenilen tescilsiz motosiklet arkadan çarptı. Kamyonetin sağ arka tampon kısmına çarpması sonucu motosiklette bulunan Mehmet Enes P. ve arkasındaki yolcu 16 yaşındaki Hasan Mert P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Hasan Mert P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili adli işlemler devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Tescilsiz motosiklet kamyonete çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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