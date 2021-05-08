Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır soruları araştırılıyor. Üç ayların gelişini müjdeleyen hayırlarla dolu mübarek Regaib Kandili 18 Şubat gecesi gerçekleşiyor. İslam aleminde önemli yere sahip olan bu gecede, tesbih namazının kılınışı da gündeme geldi. Tesbih namazı kılınışı ve Diyanet ile tesbih namazında okunacak dualar nelerdir? Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazının kılınışı her yıl önemli günlerde yoğun ilgi görüyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili'nde tesbih namazını kılmak isteyenler kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namazın kılınışı ile ilgili bilgiler verildi. İşte ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan tesbih namazı hakkında bilgiler

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Metin Oktay Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:52:33. #1.15#

title