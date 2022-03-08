Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu

ZONGULDAK (İHA) - Terziler ve Ayakkabıcılar Odası 1'inci olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Çetin Yıldız başkan oldu.

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası 1'inci olağan Genel Kurulu yapıldı. Esnaf Sanatkar Odasında gerçekleşen kongreye Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük, Zonguldak Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Kadir Habipoğlu ve esnaflar katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Çetin Yıldız başkan olarak seçildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel