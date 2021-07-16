Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2021 terviye günü ne zaman? 2021 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak?
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Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2021 terviye günü ne zaman? 2021 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak?

Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2021 terviye günü ne zaman? 2021 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte terviye günü hangi gün olacak merak edildi. Alimler terviye günü oruç tutmayı, namaz kılmayı, ibadet yapmayı tavsiye ediyor. Peki, terviye günü ne zaman 2021? Bu yıl terviye hangi güne denk geliyor? Terviye gecesi ve gündüzü ne zaman? İşte detaylar...

Terviye günü ne zaman? Terviye hangi gün? Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani Kurban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır. Peki Terviye günü nedir, hangi güne denk geliyor? Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2021 terviye günü ne zaman? 2021 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak?

TERVİYE NEDİR?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmşi günahı silinir.

2021 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Terviye günü 18 Temmuz 2021 Pazar gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 18 Temmuz Pazar günü yani yarındır.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 18 Temmuz 2021 Pazar

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 20 Temmuz 2021 Salı

TERVİYE GECESİ NE ZAMANDIR?

Dinimizde geceler daha önce geldiği için 2021 yılındaki Terviye gecesi 17 Temmuz Cumartesi'yi 18 Temmuz Pazar'a bağlayan gecedir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye günü ise 18 Temmuz Pazar günü sabah namazı ile başlar ve 18 Temmuz Pazar günü akşam namazına kadar devam eder.

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Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2021 terviye günü ne zaman? 2021 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak? - Haberler
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