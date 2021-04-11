Tersanede iskeleden düşen işçi yaralandı
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Tersanede iskeleden düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel
Tersanede iskeleden düşen işçi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tersanede çalışan işçi İbrahim Başyiğit (35), iskeleden düşerek yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tersanede çalışan işçi İbrahim Başyiğit (35), iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçedeki tersanede meydana geldi. İşçi İbrahim Başyiğit, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Başyiğit olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Başyiğit, tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tersanede iskeleden düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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