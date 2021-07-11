Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Malatya'da ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. yönetimindeki Tofaş marka 06 LUA 31 plakalı otomobil Yusuf Özal caddesi üzerinde ters yöne girerek, Osman S. idaresindeki 33 ADG 409 plakalı motosiklet ile kaka kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan C.P.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Mehmet K. ile C.P.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı Osman S. de Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Ters yöne giren otomobil motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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