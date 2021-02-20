Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
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Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı

20.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:18
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı

ANTALYA'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı.

ANTALYA'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Sönmez, (53), başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cipin altında çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen Ümit Sönmez yönetimindeki 07 AFR 962 plakalı motosiklet ara sokaktan çıkan Bayram Aksu yönetimindeki 07 DBA 70 plakalı lüks cipe çarptı. Cipin altında kalan Sönmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile çıkartılarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sönmez'in, başında bulunan kask sayesinde kazayı sol kolundaki kırıkla atlattığı belirtildi.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan cipin sürücüsü Bayram Aksu, "Her şey bir anda olup, bitti. Ben yolumda gitmeye çalışıyordum. Ters şeritten hızla gelip, aracın altına girdi. Hemen durup, yardımına koştum" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı
Ters yönden seyreden motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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