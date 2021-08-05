Ters yönden caddeye giren sürücü park halindeki otomobillere zarar verdi
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Ters yönden caddeye giren sürücü park halindeki otomobillere zarar verdi

Ters yönden caddeye giren sürücü park halindeki otomobillere zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece Sefaköy'de caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü park halindeki 5 otomobile zarar verdi.

Küçükçekmece Sefaköy'de caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü park halindeki 5 otomobile zarar verdi. Otomobil sürücüsü araç sahipleri tarafından darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi - Sefaköy - Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DHN 352 plakalı otomobil kimliği belli olmayan sürücüsü tarafından ters yöne girdi.

Arel Üniversitesi'nden dönüş alıp Halkalı Caddesine doğru seyir halinde olan otomobil cadde üzerinde park halinde bulunan 5 otomobile zarar verdi. Şahsın ters yöne girip otomobillere zarar verdiğini gören vatandaşlar ve araç sahipleri, şahsı durdurmaya çalıştı. Sürücü, araç sahipleri tarafından darp edildi. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ve asayiş polisi ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Otomobilleri zarar gören vatandaşlar ise sürücüden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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