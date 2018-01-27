Ters nişan alıyor attığını vuruyor

GAZİANTEP - Gaziantepli amatör avcı, kendi geliştirdiği bir yöntemle attığı her hedefi tam isabetle vuruyor.

Amatör avcı Hasan Bozkurt yaklaşık 50-60 metre uzağa koyduğu hedefi elindeki uzun namlulu silah ile arkaya eğilip hedefe isabet ettiriyor. Yaklaşık 50-60 metre uzağa koyduğu hedefi kendi geliştirdiği yöntem ile arkaya doğru 90 derece eğilip nişan alan Bozkurt, büyük küçük tüm hedefleri tam isabetle vuruyor.

Videoları sosyal medyada da büyük ilgi gören Hasan Bozkurt, son olarak Türk silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılarak, Mehmetçik'e destek olmak istediğini kaydetti.