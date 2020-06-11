Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor

Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının ilgisini çekiyor Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleler Artvin'in yüksek...

11.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:20

Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının ilgisini çekiyor

ARTVİN - Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleler Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarını süslüyor.

Zirvelerin eteklerinde yetişen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının da ilgisini çekerken, farklı renklerde açarak ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunan ters laleleri görmek isteyenler, 2 bin 500 rakımlı Şavşat ilçesinin Maden Köy (Bazgiret) dağına çıkıyor.

Dünyada 167 türden 43'ü ülkemizde yetişen soğanlı bitkiler arasında yer alan ters laleler Artvin'de haziran ayının gelmesiyle dağların eteklerinde açmaya başladı. Genellikle açık alanlarda direk güneş ışığı alan bölgelerde yetişen dekoratif çiçek yapısına sahip olan ters lale bitki kaçakçıların da ilgisini çekiyor. Uzmanlar kaçakçılık konusunda uyarılarda bulunarak bitki soğanlarını toplayan kişiler görüldüğü zaman yetkililere haber verilmesini istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu "Ters laleler; dünyada 167 türü olan ülkemizde de 43 türü bulunan soğanlı bir bitki türü. Ülkemizde bulunan 43 türün 20 adedi endemiktir yani sadece ülkemizde bulunmaktadır. Buna ağlayan gelin, hüzün çiçeği, ters lale gibi değişik isimler yöresel olarak verilmektedir. Soğanlı bir bitki soğanlı bir bitki olması dolayısıyla da bitki kaçakçılığına konu edilebiliyor. Vatandaşlarımız bunun soğanlarını toplayan vatandaşları gördüğü zaman uyarmaları veya yetkililere haber vermeleri gerekiyor çünkü nesli tehlike altında olan bir tür. Özellikle Hristiyanlıkta bizim İslam dininde de kutsal sayılan çiçeklerden bir tanesi ondan dolayı bahçelerde çok aranan istenen bir tür" dedi.

" Bitkinin yetişme alanlarına baktığımız zaman bin ile 3 bin metre arasında büyüyen bir bitki" diyen Tüfekçioğlu "Son derece dekoratif çiçeği var. Genellikle aşağı doğru sarktığında da bunu hüzünle ilişkilendirmişler ama bu hüzün değil belki olgunluk bu çiçek için diye düşünüyoruz. Genellikle açık alanlarda direk güneş ışığı alan bölgelerde yetişen bir tür. Orta derinlikte kumlu topraklarda gelişen bir tür. Ülkemiz için son derece önemli. Baktığımız zaman dünya da ki türlerin 4'e 1'i de bizim ülkemizde yetişiyor dolayısıyla anavatanı bizim ülkemiz diyebileceğimiz bir tür. Artvin'de biz bu bitki türünü bulmak için Maden köyüne eski adıyla Bazgiret köyüne gittik her yerde bulunmuyor. Dolayısıyla nadir olan bir tür ama özellikle doğa fotoğrafçıları eko turizm amaçlı ziyaretçiler bu türleri görmek için Artvin'in değişik yörelerine gidiyorlar. Artvin turizmi için eko turizmi için önemli bir tür diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı Haber
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:21:01. #1.14#
title