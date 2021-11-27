Ters dönen dostunun yardımına koştu! İşte vefalı kaplumbağa

Sosyal medyada günün en çok izlenen videosu, iki kaplumbağa arasındaki video oldu. Videodaki kaplumbağanın vefası takdir topladı.

DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI

Kaplumbağa dostunu ters dönmüş halde görünce yardımına koştu. Gücünü toplayan kaplumbağa tek hamlede dostunu kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara beğeni ve yorum yağdı.

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