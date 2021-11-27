Ters dönen dostunun yardımına koştu! İşte vefalı kaplumbağa
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Söz konusu görüntüde, bir kaplumbağanın ters dönen arkadaşını tek hamleyle düzelttiği anlar yer alıyor.
Sosyal medyada günün en çok izlenen videosu, iki kaplumbağa arasındaki video oldu. Videodaki kaplumbağanın vefası takdir topladı.
DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI
Kaplumbağa dostunu ters dönmüş halde görünce yardımına koştu. Gücünü toplayan kaplumbağa tek hamlede dostunu kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara beğeni ve yorum yağdı.
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