TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
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TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halindeyken takla atıp ters devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halindeyken takla atıp ters devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi.

*- Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay saat 08.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Denizli karayolu Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. T.Ş.'nin kullandığı 34 UK 4510 plakalı otomobil, Dinar'a seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Takla atıp ters devrilen otomobil, karayolunda metrelerce sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü T.Ş., ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde, T.Ş.'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
TERS DEVRİLEN OTOMOBİL, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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