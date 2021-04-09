Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
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Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor Şırnak'ta terörün yerini huzurun almasının ardından hizmet seferberliği de hız kesmeden devam ediyor.

Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta terörün yerini huzurun almasının ardından hizmet seferberliği de hız kesmeden devam ediyor. AK Partili Uludere Belediyesi, Avaspi Yaylası'nda mesire alanı yapmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde HDP'den AK Parti'ye geçen Uludere Belediyesi, Başkan Sait Ürek ile birlikte hizmet seferberliği başlattı. Beytüşşebap, Uludere ve Uzungeçit beldesi yol güzergahında olan 2200 rakımlı Avaspi Yaylası'nın vatandaşların uğrak yeri olması nedeniyle Uludere Belediye Başkanı Ürek, 3 milyon liralık projeyle mesire alanı inşa çalışmalarına başladı. 17 dönümlük arazi üzerine yapılan mesire alanına binlerce ağaç dikilirken, kafe, mescit, oturma yerleri, şelale ve tuvaletler yapıldı.

Yapımı devam eden mesire alanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Uludere Belediye Başkanı Ürek, birçok proje gibi mesire alanını da en kısa zamanda hizmete açacaklarını söyledi. Ürek, "Geçen sene bu mesire alanına başladık. İlçemiz ve Uzungeçit beldesi ile Beytüşşebap ilçesinin kullanacağı bir mesire alanı. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım alanında elverişli bir yayla. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyemizin ortaklığında yapılıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl pek kişi gitmedi ama eskiden çok vatandaş gidiyordu. İnşallah pandemi bittiğinde piknik alanları olacak. Vatandaşlarımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Herkes dua ediyor. Halkımızın hizmetinde olacağız. Nasip olursa birçok projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor
Terörün yerini huzur aldı, AK Partili belediye Avaspi Yaylası'na mesire alanı yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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