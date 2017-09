23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, "Devletin kararlılığı, adaleti ve merhameti, vatandaşların da desteğiyle terörü bu toprakların 40 yıllık kaderi olmaktan çıkaracağız. Bunu vefa borcu olarak biliyoruz." dedi.



Şırnak'ta kuvvet komutanları ve güvenlik korucularının katıldığı "Güvenlik Toplantısı" yapıldı.



Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Tarakçı, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Albay Ümit Saltaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve kentte görev yapan güvenlik korucu başları katıldı.





Toplantıda konuşan Tümgeneral Tarakçı, güvenlik güçlerinin asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularından oluştuğunu, korucuların güvenlik sisteminin bir parçası olduğunu söyledi.



"Devlet adaletsiz olamaz. Devlet adalet ve hakkaniyet temelleri üzerinde büyür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün faaliyetleri hukuka bağlı bir şekilde yürütür. Size ve bize verilen görevde devletin adalet ve merhametini sahaya uygulamakla mükellef olduğumuzu bileceğiz." diyen Tarakçı, kanunların önemine değindi.



Terörle mücadele



Tarakçı, devletin terörle mücadeledeki kararlılığına işaret ederek, bu mücadelenin son terörist kalan kadar süreceğini vurguladı.



Terörün sona erdirilmesi için 40 yıldır her türlü metodun denendiğini vurgulayan Tarakçı, Çözüm Süreci'ni anımsattı.



Tümgeneral Tarakçı, şöyle devam etti:



"Bu saatten sonra devletin bir gram vereceği yok, alacağı var. Devlet yapacağı her şeyi fazlasıyla yaptı ve denedi fakat terör örgütü mensupları maalesef bunu kötüye kullandı. Yapılanları bu memleketin aleyhine kullandı. Ne mutlu ki, vatandaşlarımız da bu gerçeği açık bir şekilde gördü. Bunca yapılanları görmezden gelip, bütün uyarılara rağmen dağda mücadeleye devam etme gafletinde bulunup başkalarının uşaklığını, yurt dışının taşeronluğunu yapmaya ısrar ederlerse de devletin demir yumruğunu enselerinde göreceklerdir."



Devletin terörün bölgede oluşturduğu tahribatın ve neden olduğu geri kalmışlığın farkında olduğuna dikkati çeken Tarakçı, "Bu toprakları kolay elde etmedik, bedava bulmadık. Bu topraklar atalarımızdan emanet ve yadigar. Kanlarımızla santim santim bulanarak kaldı. Kürt, Türk, Laz ve Çerkez et ile tırnak olmuşuz ve yüzyıllardır bu toprakların mücadelesini birlikte vermişiz, vermeye de devam ediyoruz." diye konuştu.



"Bu toprakların acı ile yoğrulmasına müsaade etmeyeceğiz"



"40 yıl boyunca teröristle mücadelede polis, asker, korucu bin 261 şehit verdik. Artık, 'yeter' diyoruz. 40 sene bu topraklar acı ile yoğruldu bir 40 sene daha acı ile yoğrulmasına biz güvenlik güçleri olarak müsaade etmeyeceğiz. Devletimize, atalarımızdan yadigar kalan topraklarımıza, devletimizin bekasının hürmetine sözümüz, borcumuz var. Bu borcumuzu bin 261 kişi ile ödedik." ifadelerini kullanan Tarakçı, şöyle devam etti:



"Devletin kararlılığı, adaleti ve merhameti, vatandaşların da desteğiyle terörü bu toprakların 40 yıllık kaderi olmaktan çıkaracağız. Bunu vefa borcu olarak biliyoruz."



Tarakçı, güvenlik korucularından önce kendisine, sonra evine, bahçesine, köyüne, beldesine, ilçesine ve iline sahip çıkmasını istediklerini aktardı.



Bu yıl herkesin safını netleştirmesi gerektiğini anlatan Tarakçı, "Arada hiç kimseyi istemiyoruz. Önceki yıllarda belli sebeplerle hem beni hem terörü idare edene kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hepinizden bunun sözünü alacağız. Siz devletle bu yürekle misiniz? Eğer değilseniz, uğurlar ola bizim sizinle işimiz yok. Sizinle dağda karşılaşacağız ve bunun da sonu bellidir. Orada acıma, merhamet yok. Devletin eli hala açık ve sizler geleceği ve gerçeği görerek devletin safında oldunuz. Zaten devletin yanında olmayanın başka alternatif yok, devletin yanında olmayanın safı yok." diye konuştu.



Tarakçı, teröristlerin kalleşçe düzenlediği saldırı sonucu güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edildiğini belirterek, "Bir Mehmet gider bin Mehmet'i bu memleket yetiştirmeye müsaittir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ben arkadaşlarımın öcünü, sizlerin de desteğiyle bire beş olarak alacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.