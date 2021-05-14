Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor.

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor.

Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Korkutlar, terör örgütüne yönelik arama tarama, nokta operasyonlar ve lojistik alanların imhası görevlerini zorlu arazi koşullarında gerçekleştiriyor.

Her biri 16 kişiden oluşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Amanos Dağları'nın Osmaniye kısmında teröristlere göz açtırmıyor.

Tamamen yerli silah ve mühimmatlarla donatılan timler, operasyon bölgesine yine yerli üretim Kirpi, Kobra ve Vuran türü zırhlı araçlarla intikal ediyor.

Kendi sorumluluk alanlarındaki bölgeyi karış karış tarayan timler, havadan İHA ve SİHA'ların da desteğiyle yerleri tespit edilen terörist unsurları başarıyla etkisiz hale getiriyor.

Timler, arazide olmadıkları zaman ise spor ve atış talimleriyle, performanslarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.

1 yılda 20'den fazla sığınak imha edildi

Yüksekliği 2 bin metreyi bulan Amanoslar'da yaz, kış, yağmur, kar demeden görev yapan JÖH timleri, terör örgütünün önemli lojistik ayaklarından olan sığınıkların tespiti ve imhasında da etkin rol oynuyor.

2020 yılı başından bu yana PKK'lı teröristlerin kullandığı 20'den fazla sığınağı tespit eden timler, sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemeye el koyan timler, sığınakları ise patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, jandarma özel harekat birliklerinin Amanoslar'da 24 saat gözünü kırpmadan görev yaptığını söyledi.

JÖH'lerin yaptıkları çalışmalarla terör örgütüne göz açtırmadığını dile getiren Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onlarla gurur duyuyoruz. Amanoslar, gerek jandarma gerek polis özel harekatçılarımızın çalışmalarıyla tamamen kahramanlarımızın hakimiyetindedir. Vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için bu kahramanlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fedakarca ve kahramanca bir mücadele içindeler. Kendilerini yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:15:34. #1.15#

title