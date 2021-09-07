KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
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KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Suriye'nin El Bab kentindeki üs bölgesinde roketli saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Suriye'nin El Bab kentindeki üs bölgesinde roketli saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan komutanlar, daha sonra 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na giderek, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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