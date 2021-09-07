KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Suriye'nin El Bab kentindeki üs bölgesinde roketli saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.