Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
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Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı

22.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:39
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çeme Kare Yaylası, teröristlerden temizlenmesiyle bal üretim merkezi haline geldi.

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çeme Kare Yaylası, teröristlerden temizlenmesiyle bal üretim merkezi haline geldi. Huzur ortamının sağlanmasıyla bal üretiminin arttığını söyleyen Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Orhan Korkusuz, "Bu dağlarda, silah sesleri susmuyordu. Şimdi ise huzur hakim. Silah seslerinden uzak bal hasadı yapıyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince son yıllarda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla özellikle yaylalarda sağlanan huzur ve güven ortamı hem tarımsal hem de hayvancılık alanında üretimi artırdı. Bir dönem silah seslerinin eksilmediği Siirt'in Pervari ilçesindeki 2962 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çeme Kare Yaylası da huzur ortamına kavuşmasıyla bal üretim merkezi haline geldi. Yaz mevsiminde Çemre Kare Yaylası'na yüzlerce arı kovanıyla gelen arıcılar, sonbahara kadar organik bal elde ediyor.

'BİR ZAMANLAR BURALARA GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'Bir dönem Çeme Kare Yaylası'na gelmenin mümkün olmadığını anlatan üreticiler, şimdi ürettikleri balla geçimini sağlıyor. 30 yıldır bal üretimi yapan Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Orhan Korkusuz, bal üretiminin atalarından kalma bir meslek olduğunu ifade etti. Herekol Dağı eteklerinde ürettikleri balın organik olmasından dolayı yoğun talep gördüğünü söyleyen Korkusuz, "Burada yetişen binbir çeşit bitkiden beslenen arılarımızın balı özellikle hastalara şifa olmakta. Kooperatif olarak Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bir ilke imza atarak, tamamen şekersiz bal ürettik. Bu balımızı karakovan yani eski usul ile yaptık, şimdi bunun verimini almaktayız. Amacımız Pervari balının kalitesini tüm dünyaya duyurmak ve satmak. Zor şartlar altında balımızı üretiyoruz. Balımızın tadına bakan bizlere ulaşmaya başladı, biz de talepleri sıraya koymak zorunda kaldık. Bir zamanlar buralara çatışmaların en yoğun olduğu bölgeydi. Şimdi ise buralara huzur geldi. Artık bal hasadımızı güvenli bir şekilde alıyoruz" dedi.

'BALIMIZDA BİR GRAM ŞEKER BULUNMUYOR'Türkiye'nin bir çok yerinde Pervari balı adı altına kilosu 50 liradan satılan ballar olduğunu söyleyen bal üreticisi Musa Akın, Herekol Dağı'nda ürettikleri balın kilosunu 270 lira sattıklarını bildirdi. Ürettikleri balda şeker kullanmadıklarını anlatan Akın, "Bir zamanlar buralara gelip, bal hasadı yapmak mümkün değildi. Pervari balımız tamamen organik ve bir gram şeker bulunmamakta. Şu an aldığımız siparişleri sıraya koyduk" diye konuştu.

 


Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı
Teröristlerden temizlenen Herekol Dağı'nda bal hasadı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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