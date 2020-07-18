Terörist Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni sağlık kontrolünden geçirildi PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sağlık kontrolünden geçirildi.

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sağlık kontrolünden geçirildi.

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Dalya Mahmut Müslüm, adli tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından tekrar sıkı güvenlik önlemleri altında gözaltında tutulduğu emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA