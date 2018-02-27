Terörist Başı Salih Müslim'i Serbest Bırakan Çekya'dan Flaş Açıklama: Değerlendiririz!

Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan açıklama geldi. Çekya'dan yapılan açıklamada, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik.

MÜSLİM, MAHKEMENİN KARARI İLE SERBEST BIRAKILDI

Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz" ifadesini kullandı. 24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

"KARAR, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEK NİTELİĞİNDEDİR"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.