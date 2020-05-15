Terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı toprağa verildi (2) Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısında şehit olan Yıldırım Demir düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısında şehit olan Yıldırım Demir düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan belediye çalışanı Demir'in cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemi sonrası ilçedeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından, Demir'in cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Demir'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Olay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda belediye çalışanı Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken belediye çalışanı Taner Temizel de yaralanmıştı.

Kaynak: AA