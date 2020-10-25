Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Fransa'yı protesto eden halka ateş açtı
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Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Fransa'yı protesto eden halka ateş açtı

25.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:26
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Fransa'yı protesto eden halka ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fransa'yı protesto etmek için Deyrizor'da toplanan halka ateş açması sonucu biri ağır, 4 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fransa'yı protesto etmek için Deyrizor'da toplanan halka ateş açması sonucu biri ağır, 4 sivil yaralandı.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasının ardından, Suriye'de halk Fransa'yı protesto etmek için çeşitli bölgelerde gösteriler düzenledi.

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor'da sokaklara inen halk, Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Bölgede yer alan okullardaki öğretmen ve öğrenciler de okullarda gösteriler düzenledi.

Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Garanic köyünde ise YPG/PKK tarafından uzun namlulu silahlarla göstericilere ateş açıldı.

YPG/PKK'nın açtığı ateşte birisinin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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