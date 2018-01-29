Terör Örgütü Pyd/pkk Propagandası

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen HDP Parti Meclisi üyesi Mehmet Karayılan, HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden sonra emniyette götürülen zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Mehmet Karayılan ve HDP Gaziantep İl Başkanı Atiye Okay'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.