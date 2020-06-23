Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü Bölücü terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Halaf'ta terör örgütü YPG/PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

998 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı" denildi.

22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki bin 433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI BÖLGELERİNDE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirildiği belirtilirken, "10 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.