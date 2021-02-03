Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı listede aranan terörist eylem hazırlığındayken öldürüldü

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Terör örgütlerine karşı verilen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Amanos dağlarında eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist alçak emellerine ulaşamadan öldürüldü. Bakan Soylu, teröristlerden birinin kırmızı listede aranan İbrahim Şengül olduğunu açıkladı. Soylu paylaşımında, "Kırmızı listeye bir çizik daha" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. İçeride ve dışarıda mücadelesini yoğun şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya Amanoslar'da bir darbe daha vurdu.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu İbrahim Şengül olduğu belirlendi.

"KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül... Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.