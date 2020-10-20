Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

20.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:48
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in takibindeydi

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlulusu olarak görevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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