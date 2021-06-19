Terör örgütü PKK'nın katlettiği babasının mezarı başında buruk doğum günü
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Terör örgütü PKK'nın katlettiği babasının mezarı başında buruk doğum günü

Terör örgütü PKK'nın katlettiği babasının mezarı başında buruk doğum günü
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum'un Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK tarafından AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi amcası Savcı Küçük ile beraber araç içinde katledilen Ahmet Küçük'ün defnedildiği gün dünyaya gelen oğlu Ahmet Miran Küçük, babasının mezarı başında buruk doğum günü yaşadı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK tarafından AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi amcası Savcı Küçük ile beraber araç içinde katledilen Ahmet Küçük'ün defnedildiği gün dünyaya gelen oğlu Ahmet Miran Küçük, babasının mezarı başında buruk doğum günü yaşadı.

İlçeye bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide araç içerisinde öldürülen Savcı Küçük ile Ahmet Küçük için Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta ölümlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hasan Hüsnü Türker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, aile yakınları ve köylüler katıldı.

Yakınları tarafından mezarlarına çiçek ve fotoğrafları bırakılan programda, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Savcı Küçük'ün eşi Hamsi Küçük, çocukları ve kız kardeşi Hınar Ceylan ile Ahmet Küçük'ün annesi Cemile Küçük, eşi Ferya Küçük, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük, programın ardından ellerinde fotoğraflarla mezar başında dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında Kürtçe ağıtlar yakan aile yakınları, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.

Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen ve babasını hiç görmeyen Ahmet Miran, 3 yaşına babasının mezarı başında buruk bir şekilde girdi.

Ahmet Küçük'ün 5 yaşındaki kızı Esmanur ise yetkililer tarafından kendisine hediye edilen oyuncak bebekle babasının mezarı başında oynadı.

Mezarlıktaki programın ardından mahalledeki camide Savcı ve Ahmet Küçük için mevlit okutuldu.

Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Türker, gazetecilere, iki yıl önce Savcı ve Ahmet Küçük'ün PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini anımsattı.

PKK ve tüm terör örgütlerini lanetleyen Türker, "Dua ve temennimiz, bundan sonra ülkemizde buna benzer hadiselerin son bulmasıdır. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin yanındayız. Şehit Ahmet Küçük kardeşimizin o gün bir evladı dünyaya geldi. Babası ve Savcı bey gibi vatanına ve milletine hayırlı evlat olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlbaş, Bakanlık olarak aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu aktaran İlbaş, "Merhametli, şefkatli ve yeri geldiği zaman zalime cevabını veren ve onu sindiren güçte bir devletiz. Bu huzuru, sükunu, kardeşliği bozan, sinsi planlar içerisine giren, dünyaya geldiği günde babasını katleden bütün terör örgütleri tarihin her zaman karanlık sularına gömülmüştür." diye konuştu.

Ferya Küçük ise çocuklarının babasız kaldığını, kızının ise babasını hiç unutamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Oğlum baba sevgisini tatmadı. Kızım baba sevgisini tattı ama babasını istiyor. Ben hangisine yanayım. Oğlum babası defnedildikten iki saat sonra dünyaya geldi, cenazesini dahi görmedi, o bile bana çok görüldü. Bizi bir hayata sığdıramadılar, biz fotoğraf karesine sadece sığabildik. Allah terör örgütünün belasını versin."

Eski Turnagöl Mahallesi Muhtarı ve AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, 18 Haziran 2019'da Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araçta ölü olarak bulunmuş ve 19 Haziranda defnedilmişti.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda, olayın faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış yakalandı.

Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Kamış'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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