Terör örgütü PKK işbirlikçileri tutuklandı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
06.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:45
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre etkisiz hale getirilen 4 teröristin ardından 31 Mayıs 2020 günü Derik'in Çataltepe Mahallesi'ne yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
(Özgür Kaya/İHA)
Kaynak: İHA