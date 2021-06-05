Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerini pusuya düşürdü. IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Duhok'a bağlı İmadiye ilçesinde güvenliği sağlamak için keşif yapan Peşmerge güçlerine ait askeri aracın, terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuya düştüğü, saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğü ve 2'sinin yaralandığı bildirildi. - DUHOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı