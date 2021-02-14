Terör örgütü PKK 13 sivili mağarada katletti! Hain saldırıya tepki yağdı

Terör örgütü PKK, mağarada 13 sivil vatandaşımızı katlederken, hain saldırıya tepkiler art arda geldi. Siyasi isimler yaptıkları paylaşımlarda teröre ve PKK'ya lanet okurken, mücadelenin kararlı bir şekilde süreceği mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini söylediği açıklamada, PKK'nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını aktardı. PKK'nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

Türkiye bu haberle yasa boğulurken hain saldırıyı kınayan binlerce paylaşım yapıldı. Siyasiler de yaptıkları açıklamalar ile teröre ve terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak, teröre karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.

"BU SESSİZLİK, UTANÇ VERİCİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, PKK'nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığına ve Suriye'nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğine vurgu yaparak, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." dedi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" şeklide ifadeler kullandı.