Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali - Haberler
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Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

Haberler.com - Haberler | Güncel

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görülüyor.

YouTube üzerinden yayınlar yapan Fetö üyesi Gülşah Çavuşoğlu, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aylar sonra ortaya çıkan fotoğrafta Gülen'in güneşli bir günde evinin bahçesinde oturduğu ve kahve içtiği görülüyor.

İşte elebaşı Fethullah Gülen'in son fotoğrafı:

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! FETÖ'cü isim fotoğrafını paylaştı

YEĞENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21 Ekim'de yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar (1)
duyarlı vatandaş:korona ne bekliyorsun gitsene şuna...
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