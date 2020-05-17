Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
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Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı

Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 43,5 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı yolundaki buz gibi akan suda serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
17.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:07

Adana'da iki gündür etkili olan sıcak hava oruçlu vatandaşları soğuk su ve serin yer aramasına neden oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede termometreler 43,5 dereceyi gösterdi. İki gündür etkili olan sıcaklar da mesire ve park alanları korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olduğu için sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek doğada kısa süreli de olsa serinleyip dinlendi.

Dağılcak Tabiat Parkı yolunda bulunan ağaçlık ve soğuk suyun bulunduğu alanda oruçlu vatandaşlar sıcaklara dayanamayınca kendilerini buz gibi doğal kaynak suyunun içine attı.

Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği ilçemizde, vatandaşlar kendini soğuk suya attı

"SICAKLIKLAR BİR ANDA BASTIRDI"

Akarsuda serinleyen vatandaşlardan Bekir Aktaş, bu yıl sıcakların bir anda bastırması ile zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Serinlemek için Kozan ilçesinin dağlık alanlarına doğru gideceklerini kaydeden vatandaşlardan Caner Düver, "Bu yıl sıcaklar bir anda bastırdı. Dağılcak'a serinlemek için geldik. Ama kesmedi dahada serin yerlere doğru gideceğiz" diye konuştu.

Alperen Ata ise bugün aşırı sıcak olduğunu belirterek serinlemek için serin yerler aradıklarını kaydetti.

Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği ilçemizde, vatandaşlar kendini soğuk suya attı

"SICAKLA ORUÇ BİRAZ ZORLADI"

Vatandaşlardan Naim Akçalı ise "Ramazan'ın rehavetine kapıldık. Adana'dan kızımla aile büyüklerimizi ziyaret için gelmiştik. Aşırı bir sıcak var. Sıcağın rehavetini burada serinleyerek atmak istedik. Sıcakla oruç biraz zorladı" diye konuştu.

Çulluuşağı Mahallesinden Ünlüoğlu ailesi de köylerinden geldiklerini belirterek soğuk akarsuda eşi ile birlikte biraz serinlediklerini anlattı.

Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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