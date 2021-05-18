Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
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Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | 3. Sayfa

Termometreler 40 dereceyi gördü.

Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlara akın etti. Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi.

Musluk suyu ve karlamaç serinletti

Kentte sıcak havadan bunalan bazı vatandaşların musluk başında serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ise karlamaç yiyerek serinledi.

Diyarbakır'dan Şanlıurfa Balıklıgöl'e gezmeye gelen öğrenci Tuna Alatan, "Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gezmeye geldim. Şanlıurfa Diyarbakır'dan da çok sıcaktır. Havalar geç de olsa ısınmaya başladı. Bu sıcaklığı Şanlıurfa'da daha çok hissetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti
Termometreler 40 dereceyi gördü...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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