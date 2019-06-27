Terme'deki sel felaketi

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Terme ilçesinde yaşanan sel afeti sonrasında alınan sağlık tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Haziran'da yaşanan sel afeti sonrası sağlık sorunu yaşanmaması için afet bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaşanan afet sonucu ilçe genelindeki bazı mahallelerde su kesintileri yaşandığını belirten Oruç, sularda bulanıklık ve yeterli düzeyde serbest klor olmadığı tespit edilmesinin ardından ilçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyunun sağlanması amacıyla öncelikle yüksek düzey klorlamaya geçilerek suyun tahliyesine başlanması kararlaştırıldığını anlattı.

İlçe genelinde vatandaşın uyarılması için uyarılar yapıldığını bildiren Oruç, "Yüksek düzey klorlama ve gerekli tahliye işlemleri sonrasında şebeke hattının sağlam olduğu ilgili kurumlarca değerlendirilen mahallelere, şebeke uç noktasındaki serbest klor düzeyi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacak biçimde su verilmeye başlanmıştır. Su numune analizleri uygunsuz gelen mahallelerde ilgili kurumlarla iletişime geçilerek gerekli önlemler alınmış ve kontrol numuneleri alınarak tekrar analize gönderilmiştir. Alınan bu önlemler neticesinde su kesintisi olmayan mahalle şebeke hatlarına ait numunelerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Afet sonrasında ilçe genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında gerekli tedbirlerin alındığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"İlçe genelinde doğal afetten daha çok etkilenen mahallelerde kapsamlı sağlık eğitimlerinin verilmesi amacıyla bir halk sağlığı uzmanı tabip, iki pratisyen tabip, iki ebe ve iki sağlık memurundan oluşan iki mobil sağlık ekibi oluşturulmuştur. Bu ekipler tarafından ilgili mahallelerde hane hane gezilerek afet mağdurlarının sağlık sorunları tespit edilmekte, sağlık etkilerini asgari düzeye indirebilmek amacıyla kapsamlı sağlık eğitimleri yapılmaktadır. Sağlık eğitimleri kapsamında bireysel dezenfeksiyon önlemleri, olası bir hastalık belirtisi ya da yaralanmada gerekli tedavi ve bağışıklama hizmetleri için sağlık kurumlarına erken başvuru, sel suları ile doğrudan cilt teması sağlanmaması, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi ve ilgili kurumlarca yapılan ilanlara riayet edilmesi hususları özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca ziyaret edilen hanelerde yaşayan gebe, bebek, çocuk ve kronik hastalıklı bireylerin gerekli aşılama ve takip çalışmaları için aile hekimlerine yönlendirmesi yapılmaktadır. İzleyen süreçte mobil sağlık ekipleri tarafından hane ziyaretleri gün boyunca devam etmektedir. Terme ilçemizde yaşanan sel afeti sonrasında çevre ve halk sağlığı açısından gerekli tüm önlemlerin alınabilmesi ve doğal afetin etkilerinin hızlıca bertaraf edilebilmesi amacıyla ilgili tüm paydaş kurumlarla iş birliğine devam edilecektir."

Oruç, organik kirlenmenin ve kalıntıların bertaraf edilmesi amacıyla ilgili kurumlarla irtibata geçildiğini, sel sularının çekilmesi sonrası gerekli vektör mücadelesi ve ilaçlama çalışmaları için paydaş kurumlara bilgi verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA