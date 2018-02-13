Terme'de Asansörler Mmo'ya Emanet

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi Terme Belediyesi ile "insan ve yük asansörlerinin yıllık periyodik kontrolleri" hakkında protokol imzaladı.

Protokol, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve Terme Belediyesi Başkanı Şenol Kul tarafından Terme Belediyesi Hizmet Binasında imzalandı.

İmzalanan protokol gereği; asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Terme Belediyesi sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin, protokol süresince kontrollerinin A tipi muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından TS EN 81-20, TS EN 81-1 + A3, TS EN 81-1 veya TS EN 81-80 standartlarına ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' ne göre gerçekleştirilecek.

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, güvenli kent güvenli yaşam için Terme Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde bir adım daha attıklarını, asansörlerin güncel hayattaki yoğun kullanılan dikey bir ulaşım aracı olduğunu ve muhtemel kazaların önüne geçebilmenin ancak etkin bir denetimle mümkün olacağını söyledi. - SAMSUN