Terme'de "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, aşırı yağışlar sonucu ilçede yaşanan sel nedeniyle mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kılıç, halk eğitim merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sel felaketi nedeniyle oluşan hasarları ve mağduriyetleri en aza indirmek için hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yaraların hızlı şekilde sarılacağını, ekipler tarafından sahada temizlik, tamir, onarım ve bakım konusunda en iyi şekilde çalışıldığını belirten Kılıç, "Sel sonrası ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ ve diğer kurumların desteğini hissettik. Bizleri yalnız bırakmayan bu kurumlara Termeliler adına teşekkür ediyorum." dedi.

Sel ile ilgili kriz masası oluşturulduğunu dile getiren Kılıç, "Selden en büyük zararı gören mahallelerimizi gezerek teknik ekibimizle yerinde kontrollerine devam ediyoruz. Dere yataklarının selden dolayı yollara verdiği zarar var. Kurumlarımız tüm yoğunluğunu bölgeye vermiş durumda." ifadesini kullandı.

Vatandaşların sabırlı olmasını isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Oluşan tüm olumsuzlukların hepsini giderebilecek güce sahibiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Afete anında müdahale etmemiz mümkün değil ama sonrasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Devletimiz, halkımızın yaralarını en kısa sürede saracaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve kamu kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA