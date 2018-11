Terme Belediyesinde Halk Günü

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizin her köşesinde, her mahallesindeki hizmetlerimizin, yaptığımız çalışmaların, gerçekleştirdiğimiz projelerin fikir kaynağı ve çıkış noktasında halkımızın imzası var." dedi.

Kul, gelenekselleşen halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Projelerinin büyük bir kısmında katılımcı yönetim anlayışını ön planda tutuklarını ifade eden Kul, halkın görüş ve önerilerine büyük önem verdiğini aktardı.

Sosyal belediyecilik anlayışına göre hareket ettiklerini belirten Kul, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden beri kapılarımız sonuna kadar her zaman halkımıza açık oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Halk günü uygulamasıyla amacımız hemşehrilerimizle daha sağlıklı zaman geçirebilmek. Vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını bir bir dinleyerek birlikte çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Bu hizmet yükünü büyük bir heyecanla yüklendiğimizde, belirlediğimiz çizgimizden hiç şaşmadık. Başarının sırrının gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Termemizin her köşesinde, her mahallesindeki hizmetlerimizin, yaptığımız çalışmaların, gerçekleştirdiğimiz projelerin fikir kaynağı ve çıkış noktasın da halkımızın imzası var."