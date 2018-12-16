Terme Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışması

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizi yarınlara hazırlamak ve çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Kul, ilçe genelinde yürütülmekte olan yol ve kaldırım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Emiryusuf Kargucak yolundaki çalışmalar ile ilçe merkezinde Terme Belediyesi tarafından yapılan parke ve baskı beton kaldırım çalışmalarını ziyaret eden Kul, amaçlarının Terme'yi modern şehirlerden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Kul, "Hedefimiz Terme'de yaşayan herkesi Termeli olmaktan gurur duyan bir insan, bir toplum haline getirmektir. Şehir toplumun aynasıdır. Kimseye ayrımcılık yapmadan, insanlara hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyor, onların dualarını alma kaygısıyla güler yüzle ve fedakarca çalışıyoruz. Mazeret değil, hizmet üretiyoruz." dedi.

Terme Belediyesinin hizmet ve projelerini anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Terme'de göreve geldiğimiz ilk günden beri bana gönüllerini açan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Neredeyse ziyaret etmediğimiz mahalle, cadde ve sokak kalmadı. Ziyaretlerimde hem ekiplerimizin çalışmalarını yerinde denetliyor hem de muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza misafir oluyor, onların taleplerini, yaşadıkları sorunları veya dile getirdikleri şikayetlerini dinliyorum. Muhtarlar ve vatandaşlarımızın bizlere aktardığı sorunları mahallinde çözüme kavuşturmak için gerekli girişimleri hemen orada başlatıyoruz. Termemizi yarınlara hazırlamak ve çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakmak için çalışıyoruz."