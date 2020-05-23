Terme Belediyesi mezarlıkları boş bırakmadı
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Terme Belediyesi mezarlıkları boş bırakmadı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Sosyal Vefa Grubu ile birlikte, uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan ilçe mezarlıklarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Terme Belediyesi mezarlıkları boş bırakmadı
23.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:20

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Sosyal Vefa Grubu ile birlikte, uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan ilçe mezarlıklarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan ve Ramazan Bayramı sürecini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, kısıtlamanın ilk gününün bayram arifesine denk gelmesi gözleri mezarlıklara çevirdi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Terme'de de her bayram yoğunluğun yaşandığı mezarlıklar bu kez boş kaldı. Mezarlıklarda, kabir ziyaretlerine izin verilen şehit yakınları dışında kimse yer almadı.

Başkan Ali Kılıç ve yardımcısı Kur'an okudu

Bayram öncesi mezarlıkları boş bırakmak istemeyen Terme Belediyesi organize ettiği etkinlik sonucu ilçe müftülüğünün görevlendirdiği imamlarla birlikte Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar da Kur'an-ı Kerim okudu.

"Mezarlıkları yalnız ve öksüz bırakmak istemedik"

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından açıklama yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu yıl korona virüs (Kovid-19) nedeniyle camilerimiz boş kaldı. Bayramda da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle büyüklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Ancak her şey sağlığımız için. Her bayram arifesinde mezarlıklarımız ziyaretçilerle dolup taşardı. Bu yıl mezarlıklar da boş kaldı. Biz de Terme Belediyesi olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyenler için ilçe merkezimizdeki mezarlıkları ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okutalım istedik. Terme Sosyal Vefa Grubu ve Terme Belediyesi olarak gönlümüz mezarlıkları yalnız ve öksüz bırakmaya razı olmadı. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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