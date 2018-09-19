Terme Belediye Başkanı Kul'a İpekdal'dan Ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kul, İpekdal'a ilçenin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Turizmin ülkeler ve şehirler için önemli ekonomik kaynak olduğunu vurgulayan Kul, şöyle konuştu:

"Terme Belediyesi olarak kültürel alanda yapılan çalışmalarla turizmi iç içe görüyoruz. Samsun ve Terme'de turizm konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri. Bu kadim kentin turizmde hak ettiği düzeye gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Terme'nin sahip olduğu köklü tarihi, bozulmamış doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapıyı turizm çerçevesinde değerlendirmeyi ve ideal bir turizm destinasyonu olan ilçemizi marka şehirler arasına katarak turizm açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

İpekdal ise turizmin rengi, dili, dini ve ırkı olmadığını aktararak, Samsun'da turizminin gelişmesi için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarına işaret etti.

Samsun'un zengin bir turizm potansiyeli olduğunu ifade eden İpekdal, "Ülkemizin turizmde genel olarak kaydettiği gelişmeyi Samsun'da yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda ilimizin yeni bir turizm haritası ve noktalarını belirleyeceğiz. Şehrimizin doğal ve kültürel zenginliğini ortaya çıkararak herkese anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.