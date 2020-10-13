Termal sularda 'amip' tehlikesi: 40 derecenin üzerindeki sularda rastlanıyor
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Termal sularda 'amip' tehlikesi: 40 derecenin üzerindeki sularda rastlanıyor

13.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:48

Uzm. Dr. Yüce Ayhan, ABD'de bir çocuğun içme suyundan kaptığı 'beyin yiyen amip' türüne Türkiye'de de 40 derecenin üzerinde sıcaklığı olan sularda rastlanabileceğini belirtti. Ayhan, bu yerlere örnek olarak kaplıcaları gösterirken, termal suların amip riski taşıyabileceğini dile getirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki çocuğun içme suyundan kaptığı 'beyin yiyen amip' nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye'de de amip riskinin olup olmadığına dair sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Ayhan, Türkiye'de 'beyin yiyen amip' türüne kaplıcalar gibi termal sularda rastlandığını belirterek, "Kontrolsüz, denetimsiz sular, hijyenik olmayan termal sular, kaplıcalar riskli olabilir" dedi.

SADECE BURUNDAN GİRMESİYLE BULAŞIYOR

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi: "Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor. Amip, yüzme yoluyla burun sinüslerinden beyne ilerleyerek, bir beyin zarı iltihabı yapıyor. Kontrolsüz sular, hijyenik olmayan kaplıcalar risk olabilir. Hijyen çok önemli. Yüzme havuzlarının da klorlanması çok önemli. Amibin hijyenik sularda, hijyenik tesislerde bulaşma olasılığı yok. Gıda yoluyla yani suyun yutulmasıyla da bulaşmıyor. Sadece yüzmeyle burundan suyun girmesiyle bir bulaş riski söz konusu."

Termal sularda 'amip' tehlikesi: 40 derecenin üzerindeki sularda rastlanıyor
Termal sularda 'amip' tehlikesi: 40 derecenin üzerindeki sularda rastlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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