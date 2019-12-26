Termal Otel'de yeni yıl yoğunluğu

26.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:17

Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni yıla sayılı günler kala 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort Otel'de yoğunluk yaşanıyor.



Yeni yıla huzurlu ve nezih bir ortamda başlamak isteyen vatandaşlarda, yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla ayrıca Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj.



Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli,97 bin metrekare doğa içerisinde ki Kütahya Emet Termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladıklarını dile getirdi.



Geçtiğimiz haftaki rezervasyonlar ile yeni yıl tatilini bir hafta öncesinde yüzde 95 doluluk oranı ile geçireceklerinin netleştiğini belirten Emet Termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, "Ülkenin dört bir yanından konuklarımız var. Yeni yıl tatilini yoğun geçireceğiz. Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek isteyen ailelerimizi, tüm sosyal donatılarımız ile ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan 'Osmanlı Mutfağı' ağırlıklı restaurantlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA