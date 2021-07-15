Terleme şikayeti olan fenomen sporcu Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
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Terleme şikayeti olan fenomen sporcu Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Meksika'da yaşayan vücut geliştirme uzmanı fenomen Odalis Santos Mena, sık sık terlemekten şikayetçi olduğu için bir operasyon geçirmeye karar verdi. İşlem sırasında herhangi bir eğitimi olmayan kişi tarafından anestezi verilen sporcunun kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 23 yaşındaki Mena, yaşamını yitirdi.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Instagram fenomeni Odalis Santos Mena, koltuk altlarında aşırı terleme meydana gelme şikayeti üzerine bir kliniğe gitti. Sorunun çok küçük bir operasyonla çözülebileceğini öğrenen Odalis, işlem sırasında hayatını kaybetti.

OPERASYONDA KALBİ DURDU

Tedavide koltuk atlarında terlemeye sebep olan et bezlerine sıcak enerji verilerek bezler kaldırılıp terlemenin önüne geçiliyor. İddiaya göre, tedavi için Odalis'e anestezi verildi. Ancak kısa bir süre sonra genç sporcunun kalbi durdu ve klinik doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANESTEZİYİ VEREN KİŞİ EĞİTİMSİZ ÇIKTI

Yapılan soruşturmada modelin ihmal sonucu ve tedaviyi uygulayan kişinin profesyonel olmaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anesteziyi veren klinik çalışanının daha önce hiçbir şekilde eğitim almadığı da öğrenildi.

Olay ile ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan fenomen sporcu Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Terleme şikayeti olan fenomen sporcu Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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