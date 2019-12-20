Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)
Haberler » Güncel » Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2) - Haber

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

20.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:59

'nde () balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

'nın Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler