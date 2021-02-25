Terhisini alan asker, memleketine dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

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Erzincan'da vatani görevini yerine getiren ve terhis alan Ömer Faruk Keser, akrabalarıyla özel araçla Şanlıurfa'ya giderken kaza yaptı. Terhisini yeni alan genç, hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da M.K idaresindeki 63 AJ 474 otomobil, Siverek-Hilvan arası Cehennem deresi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampolde bulunan taşlara çarparak, takla attı. Meydana gelen kazada Ömer Faruk Keser (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.K. ile birlikte C.K. ve Ö.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkartılarak, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, Cumhuriyet Başsavcılığının incelmesi sonrasında Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VATANİ GÖREVİNİ BİTİRDİKTEN SONRA MEMLEKETİNE DÖNÜYORDU

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in Erzincan'da vatani görevini bitirip, memleketi Şanlıurfa'ya gitti öğrenildi.

Kaza sonrası Siverek-Şanlıurfa karayolu yarım saatliğine kapanırken Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza yapan aracın çekilmesi sonucu, yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR