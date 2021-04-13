Tercüman Baran Bojnak ve eşi Naida Bojnakova iki ülkeyi birbirine bağlıyor

Aytemiz Alanyaspor'da tercüman olarak çalışan Baran Bojnak ve Youtuber olan eşi Naida Bojnakova, Türkiye ve Bosna Hersek arasında adeta bir kültür elçisi konumunda.

Aytemiz Alanyaspor'da tercüman olarak çalışan Baran Bojnak ve Youtuber olan eşi Naida Bojnakova, Türkiye ve Bosna Hersek arasında adeta bir kültür elçisi konumunda. İki isim özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iki ülkeyi birbirine daha fazla yakınlaştırırken, aynı zamanda iki ülkenin ne kadar benzer yanları olduğunu da gözler önüne seriyor.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan çift, sıklıkla kendi ülkeleri Bosna Hersek'e de gidiyorlar. Yolcuklarını ve iki ülkede yaşadıkları deneyimleri takipçileri ile paylaşan Baran Bojnak ve Naida Bojnakova çifti böylece iki ülke arasında bir köprü kurma görevi de üstleniyorlar. Çift diğer ülkelerdeki izlenimlerini Youtube kanalları üzerinden yayınladıkları videolarında paylaşıyorlar.

Özellikle Naida Bojnakova'nın Youtube kanalı üzerinden yapılan videolu paylaşımlar geniş kesimlere ulaşıyor. Bojnakova "Eşim Baran Bojnak ile Youtube'a başladığımda bu kadar takip edileceğimi sanmıyordum. Şu anda 100 bini aşkın takipçim bulunuyor ve bir de beni takip etmeden videolarımı izleyenler var. Bu olağanüstü ilgi sayesinde hem kendi ülkemde yaşayanlara Türkiye'yi hem de Türklere Bosna Hersek'i tanıtma imkanı bulabiliyorum" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte yaptıkları dünya gezilerinin görüntülerini de hesabından paylaştığını belirten Naida Bojnakova, "Baran ile zaman zaman yaptığımız dünya gezilerini de sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Ama benim en çok hoşuma giden Türkiye'de çektiğim videolar. Bosna Hersek ve Türkiye birbirine çok benziyor. Bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen doğu ile bağlantısını hiç kaybetmeyen Bosna Hersek her anlamda Türkiye'ye benzetiliyor. Bunu olumlu anlamda söylüyorum elbette. Türkiye'ye ilk geldiğimde yabancılık çekmemiştim ve şimdi de kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı