Tercihlerde başarı kriteri; yetenek ve ilgi

Üniversite tercihinde başarı kriterinin yetenek ve ilgi olduğuna dikkat çeken Barış Tuncer, "Adaylar yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri, tutum ve değerleri doğrultusunda tercih edebilecekleri bölümleri bir uzman yardımıyla belirleyerek listelerini hazırlamalılar" dedi.

Üniversite tercihinde başarı kriterinin yetenek ve ilgi olduğuna dikkat çeken Barış Tuncer , "Adaylar yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri, tutum ve değerleri doğrultusunda tercih edebilecekleri bölümleri bir uzman yardımıyla belirleyerek listelerini hazırlamalılar" dedi.

İyi bir üniversite için öğrencilerin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı. 20 Ağustos'a kadar devam edecek tercih işlemleri için Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu. Adayların 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu incelemeleri gerektiğine dikkat çeken Tuncer, "İstedikleri bölümlerin puan türleri, başarı sıralamalarını dikkatlice incelemeliler. Bu konuda da mutlaka uzman yardımıyla tercih listelerini hazırlamamalılar. Yeni açılan bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları bu listede olmayacak. Bu durumda benzer ve eş değer bölümlerin başarı sıralamasını kıyaslayarak bir değerlendirme yapabilirler" ifadelerini kullandı.

1 SENE DAHA HAZIRLANMAMAK İÇİN İSTENMEYEN BÖLÜMÜ TERCİH ETMEYİN

Adaylara tavsiyelerde bulunan Tuncer, "Adaylar açıkta kalmamak için, bir sene daha hazırlanma külfetine katlanmamak için okumayacakları, istemedikleri bölümleri kesinlikle tercih listesine yazmamalılar. Üniversite bölümü tercih etmek demek meslek tercih etmek demek. Meslek tercihi insan hayatındaki en önemli kararlardan bir tanesi. Meslek tercihi bireyin ilerde iş bulup bulamayacağını, bunun dışında işinden hoşlanıp hoşlanmayacağını, başarılı olup olamayacağını, yaşam standardını, gelir düzeyini, evliliğini her şeyi etkileyecek. Bu yüzden bu konuda güncel bilgilere sahip, konusunda uzman bir rehber öğretmenden yardım alarak hazırlarlarsa çok iyi olur" diye konuştu.

YETENEK VE İLGİNİZİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Meslekte başarılı olmanın iki kriterinin yetenek ve ilgili olduğuna vurgu yapan Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

"Yetenek bireyin herhangi bir davranışı öğrenebilmesi için var olan kapasite, potansiyeldir. Önemli bir kavram da ilgidir. Bireyin herhangi bir faaliyete karşı gösterdiği hoşlanma, hoşlanmama şeklindeki tepkidir. Meslekte başarılı olabilmek için öncelikle yeteneğin sonra da ilginin olması gerekiyor. Bir meslekte başarılı olmak için yetenek ve ilginin birlikte bulunması gerekiyor. İlginin olması bireyin yeteneğinin olduğu anlamına da gelmez. Bu yüzden adaylar, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri, tutum ve değerleri doğrultusunda tercih edebilecekleri bölümleri bir uzman yardımıyla belirleyip listeyi buna göre hazırlamalılar."

ÜNİVERSİTELERİ İYİCE İNCELEYİN

Tercih listesinin en çok istenenden en az istenene göre sıralanması gerektiğine dikkat çeken Tuncer, "Üniversite çok önemli ama öğrencinin kişilik özellikleri, ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan bir bölümün sadece üniversite prestijli olduğu için tercih edilmesi çok yanlış. Burada yapılması gereken üniversiteleri incelemek. Fakülteler, okutulan dersler, burs kredi olanaklarını incelemek, hepsini birlikte değerlendirmek gerekli. Üniversitedeki öğretim elemanlarıyla, mesleği şu an icra eden meslek elemanlarıyla görüşmek, bu bölümlerin dezavantajlı, olumlu olumsuz yönleri neler, staj imkanı neler, yurt dışındaki burs olanakları neler bunları inceleyip hepsini birlikte değerlendirip karar vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AİLELER DİKKAT; NİHAİ KARAR ÖĞRENCİNİN OLMALI

Ailelere tavsiyelerde bulunan Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aileler kendilerinin okuyamadığı meslekleri çocuklarına dayatabiliyorlar. Bu davranış kesinlikle doğru değil. Öğrencinin kişilik özellikleri ilgi ve yetenekleri o mesleğe uygun olmayabilir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun dışında kıyaslama yapmamak gerekiyor. Ağabeyin diş hekimi oldu sen de diş hekimi olmalısın gibi önerilerde bulunmamalılar. Her öğrenci tektir. Bu yüzden bireysel değerlendirme yapmak gerekiyor. Aileler öğrenciler şehir dışında okumasın diye rüşvet teklif ederek 'gitme sana araba alalım' diyebiliyorlar. ya da şehir dışında bir yer kazandığında aile de onunla birlikte gidebiliyor. Bu bazı ekonomik nedenler dışında doğru değil. Şehir dışında üniversite okumak, yurt hayatı, öğrenci evi hayatı, öğrenci için eşsiz deneyimler sağlayabilir. Velilerin görüşleri çok önemli ama öğrencinin görüşlerine saygı duymaları ve nihai kararı öğrencinin vermesi gerekir."

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı