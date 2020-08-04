Tercan: Çeşme Projesi ince elenip sık dokunmalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tercan: Çeşme Projesi ince elenip sık dokunmalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi"nin sadece planlanan bölgeye değil, hali hazırda yaşanan Çeşme'ye köklü çözümler getirmesinin beklendiği dile getirildi. Sanayici, turizmci iş insanı Bülent Tercan, projenin hayata geçirilirken ince elenip sık dokunması gerektiğini

Tercan: Çeşme Projesi ince elenip sık dokunmalı
04.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:38

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "dünyada örnek gösterilecek bir proje" olarak nitelendirdiği ve "Çeşme'yi turizm markası yapacak" dediği Çeşme Projesi'ne ilişkin tartışmalar ve açıklamalar birbirini izliyor. Çeşme ile ilgili yapılmakta olan plan çalışmalarını yakından izlediklerini belirten Destinasyon İzmir Grubu Sözcüsü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı iş insanı Bülent Tercan, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu projeden elde edilecek gelirin Kemeraltı'ya aktarılacağı açıklandı. Proje aşamasında bir gelir oluşacaksa bu gelir öncelikle Çeşme'nin 40 yıldır süregelen, kronikleşmişproblemlerinin çözümüne, eksikliklerinin giderilmesine harcanmalı. Kültür ve Turizm Bakanı, şehrin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya gelmesi sadece yeni planlanacak bölgeye değil, var olan, hali hazırda yaşanan Çeşme'ye köklü çözümler getirmeli."

Çeşme Projesi hayata geçirilirken ince elenip sık dokunması gerektiğini söyleyen Bülent Tercan, önceliğin Çeşme'nin problemlerinin çözümüne verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Çeşme ve çevresinin kanalizasyon meselesi en modern şekilde halledilmeli, evsel atıkları hala vidanjörle çekilen yerler var.Modern, çevreci, çıkan gazlarla elektrik üretebilen bir çöp bertaraf tesisi kurulmalı" diyen Tercan, diğer istek, görüş ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Çeşme'de termalin adı var, kendisi yok. Ilıca'da, Şifne'de termal kür merkezi yapılmalı. Sayın Bakan'a anlatılmamış herhalde, termalin esas merkezi Ilıca. Termal bölge katledilip betona boğulmuş vaziyette ılıcada. Otel ruhsatı alınıp odaların apartman dairesi olarak satılması sorunu çözülmeli. Surf, kite surf, dalış turizmi geliştirilmeli. Ildırı Erythrai kazıları bir an önce bitirilmeli, ören yeri olarak 12 ay turistlerin ziyaretine açılmalı. Balık çiftliklerinin yarattığı deniz ve çevre kirliliği durdurulmalı. Eskileri şehir içinde kaldı, Çeşme'ye sanayi sitesi planlanmalı. TOKİ Konutları'nın arıtma tesisi çalıştırılmalı.

İş insanı Bülent Tercan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir masa etrafında topladığı grupta esnaf temsilcilerinin olmamasını eleştirdi söyledi. Tercan, "Masada Çeşmeli sayısı eksik. 507 Sayılı yasa ile kurulmuş, kamu kurumu hüviyetindeki 2 bin 500 üyeli Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ÇESO) mutlaka masada olması lazım" dedi.

Çeşme'de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığını, ilçenin çözüm bekleyen problemlerini çok iyi bildiğini, aynı zamanda ETİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Bülent Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birturizmci, bir iş insanı olarak bu uyarıyı yapmak boynumuzun borcu. Bir yanda yeni bir planlama yaparken orijinal Çeşme'yi problemleriyle başbaşa bırakamayız. Diğer yandan,Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Termal için en doğru iki yerden biri Ilıca, diğeri Şifne. Ilıca ve Şifne'ye yapılacak termal kür merkezleri Çeşme'yi uçurur, doğrusu da budur."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Güncel
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Osman Kavala Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Çeşme
Şu an buradasınız: Tercan: Çeşme Projesi ince elenip sık dokunmalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 08:54:07. #1.14#
title