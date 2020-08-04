Tercan: Çeşme Projesi ince elenip sık dokunmalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi"nin sadece planlanan bölgeye değil, hali hazırda yaşanan Çeşme'ye köklü çözümler getirmesinin beklendiği dile getirildi. Sanayici, turizmci iş insanı Bülent Tercan, projenin hayata geçirilirken ince elenip sık dokunması gerektiğini

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "dünyada örnek gösterilecek bir proje" olarak nitelendirdiği ve "Çeşme'yi turizm markası yapacak" dediği Çeşme Projesi'ne ilişkin tartışmalar ve açıklamalar birbirini izliyor. Çeşme ile ilgili yapılmakta olan plan çalışmalarını yakından izlediklerini belirten Destinasyon İzmir Grubu Sözcüsü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı iş insanı Bülent Tercan, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu projeden elde edilecek gelirin Kemeraltı'ya aktarılacağı açıklandı. Proje aşamasında bir gelir oluşacaksa bu gelir öncelikle Çeşme'nin 40 yıldır süregelen, kronikleşmişproblemlerinin çözümüne, eksikliklerinin giderilmesine harcanmalı. Kültür ve Turizm Bakanı, şehrin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya gelmesi sadece yeni planlanacak bölgeye değil, var olan, hali hazırda yaşanan Çeşme'ye köklü çözümler getirmeli."

Çeşme Projesi hayata geçirilirken ince elenip sık dokunması gerektiğini söyleyen Bülent Tercan, önceliğin Çeşme'nin problemlerinin çözümüne verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Çeşme ve çevresinin kanalizasyon meselesi en modern şekilde halledilmeli, evsel atıkları hala vidanjörle çekilen yerler var.Modern, çevreci, çıkan gazlarla elektrik üretebilen bir çöp bertaraf tesisi kurulmalı" diyen Tercan, diğer istek, görüş ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Çeşme'de termalin adı var, kendisi yok. Ilıca'da, Şifne'de termal kür merkezi yapılmalı. Sayın Bakan'a anlatılmamış herhalde, termalin esas merkezi Ilıca. Termal bölge katledilip betona boğulmuş vaziyette ılıcada. Otel ruhsatı alınıp odaların apartman dairesi olarak satılması sorunu çözülmeli. Surf, kite surf, dalış turizmi geliştirilmeli. Ildırı Erythrai kazıları bir an önce bitirilmeli, ören yeri olarak 12 ay turistlerin ziyaretine açılmalı. Balık çiftliklerinin yarattığı deniz ve çevre kirliliği durdurulmalı. Eskileri şehir içinde kaldı, Çeşme'ye sanayi sitesi planlanmalı. TOKİ Konutları'nın arıtma tesisi çalıştırılmalı.

İş insanı Bülent Tercan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir masa etrafında topladığı grupta esnaf temsilcilerinin olmamasını eleştirdi söyledi. Tercan, "Masada Çeşmeli sayısı eksik. 507 Sayılı yasa ile kurulmuş, kamu kurumu hüviyetindeki 2 bin 500 üyeli Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ÇESO) mutlaka masada olması lazım" dedi.

Çeşme'de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığını, ilçenin çözüm bekleyen problemlerini çok iyi bildiğini, aynı zamanda ETİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Bülent Tercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birturizmci, bir iş insanı olarak bu uyarıyı yapmak boynumuzun borcu. Bir yanda yeni bir planlama yaparken orijinal Çeşme'yi problemleriyle başbaşa bırakamayız. Diğer yandan,Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Termal için en doğru iki yerden biri Ilıca, diğeri Şifne. Ilıca ve Şifne'ye yapılacak termal kür merkezleri Çeşme'yi uçurur, doğrusu da budur."

Kaynak: Bültenler