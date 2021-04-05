Terazi Burcu Erkeği Özellikleri: Terazi Erkeği Hakkında detaylar...

Terazi burcu erkeği özellikleri: Bir Terazi kadını en akıllı, cilveli, sevimli ve samimi bir tanesidir kadın Zodyak'ın! Zarafeti ve kadınlığı utandırıyor ama aynı zamanda vahşi bir yanı var. Aynı zamanda romantik bir idealist olan bir entelektüel. İşte terazi erkeği hakkında detaylar...

Kişisel Terazi erkeği her zaman diplomatik düşünceli ve karizmatik gibi dökülmek için herhangi bir durumda söylenecek en mükemmel şey bilmeden, bir uzman iletişimcidir. Seni güldürecek ve en iyi arkadaşlarınla ??kanka olacak.Bir hava burcu olan Terazi erkeği, ağzına kadar romantik düşüncelerle doludur ve onları paylaşmayı sever.

TERAZİ ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Terazi Erkeği: Genel Bakış ve Kişilik Özellikleri

Terazi burcu erkeği inanılmaz derecede çekicidir, genellikle bakması muhteşemdir, eğlendirir, zekidir - ama sonuçta tespit etmesi son derece zordur.

Bu arkadaşlar genellikle uzun süre orada kalmazlar ve ilişkiler, kariyerler ve pamuk şeker bulutları gibi arkadaşlıklar arasında gezinme eğilimindedirler. Dilinize tatlı bir tat bırakırlar, ancak çoğu zaman en besleyici veya tatmin edici bağlantılar değildir - gerçekten oturup kendi üzerinde çalışmaya karar vermiş ender Terazi adamıyla karşılaşmazsanız.

Kendini tanıma ve kendi hayatında dengeyi sağlama taahhüdü, bu burçta yaygın olarak görülmeyen bir kişilik yaratabilir: gerçek zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal denge. İç dengeye odaklanma konusundaki bu adanmışlık olmadan, Terazi burcu erkekleri bir uçtan diğerine orantısız bir tahterevalli gibi ileri geri sallanabilir ve sallanıp sallanabilir.

Cansız bir nesnenin (Teraziler) temsil ettiği tek burç olarak , Terazi burcunun sadece insan olduğunu ve bazen kendi insanlığıyla bağlantı kurmasının zor olduğunu hatırlamak zor olabilir.

Terazi burcundaki bir erkek, en iyi ve canlı canlıdır, sahneden sahneye kaçıp , bir peri tozunda kaçınılmaz olarak kaybolmadan önce küçük tozlanmalara neden olan ve küçük tozlanmalara neden olan bir peri prensidir. O, hakikat, birlik ve güzellik gibi ütopik ideallere lirik şiir bestelemeyi seven doğal bir şairdir. Ve bu mükemmel bir dünya, tembel hayal kurma ve karalama, yün toplama ve kestirme günler boyunca inşa ettiği havada bir kale - ama sonunda, tüm güzel fikirleri için neyi göstermesi gerekiyor? Bazen yeterli değil.

Parlak ilhamlarından gerçek bir şey yaratmak ve vizyonları için somut bir platform oluşturmak, bu iyimser Terazi adamının uzun vadede kendisi için daha büyük bir anlamı olacak bir şeyin parçası olmaya karar vermesine yardımcı olacaktır - ki bu adam için hayal etmesi zor olabilir. tamamen anı yaşama eğilimindedir.

LIBRA ERKEĞİ: AŞK VE SEKS

Sık sık şiirsel bir ideale cesur gerçeğe değer veren umutsuz bir romantik olan Terazi, gül renkli gözlüklerinin gerçekte olduğu gibi bir durumu görme yoluna girdiğini fark eder.

Ortakları için onları yerleştirmeyi sevdiği yüksek kaidelere kadar yaşamak zor olabilir. Gerçek hayatın sert açıları ve dersleri bu hava prensi için tatsızdır. Kararlar, sürekli olarak yanlış olanı yapmaktan korkan ve uzun vadede kaçınılmaz olduğunu ortaya çıkaracak bir sevgiliye taahhütte bulunan Terazi adamı için zor olabilir. Kusurları ve onu hayal kırıklığına uğratması - ya da daha kötüsü, yüzeyselliğini kim görecek ve bazen tüm çiçekli kelimeleri ve tatlı konuşmayı destekleyecek pek bir şey olmadığını anlayacak.

Bu nedenle, Terazi burcu erkekleri birkaç (veya daha fazla) insanı aynı anda - çoğu zaman ne yaptıklarını bile fark etmeden dizme alışkanlığına sahiptir. Sanatsal veya zihinsel bir bağlantı kolaylıkla flört veya duygusal bir ilişkiye kayabilir. Bunların çoğu çevrimiçi veya metin üzerinden yürütüldüğünden ve genellikle uzun mesafelerde olduğundan, geçici aşklarının çoğu (genellikle aynı anda birkaç kişiyle) hiçbir zaman tamamlanmaz veya fiziksel olarak harekete geçilmez.

Terazi burcu bir adam yalnız kalmaktan nefret eder ve aslında kendisiyle ve kendi derin motivasyonları ve duygularıyla uğraşmaktan korkar; bu nedenle, kendi şeytanlarını uzak tutmak için birden fazla partnerle dikkat dağıtıcı oyunlara yönelir. Kendini adamış bir ilişki içindeyken, Terazi burcu bir adam tam bir rüya olabilir: Kendisine temsil ettiğiniz her şeye olan derin takdirinin iltifatları ve jestleriyle sizi gururlandıracak özenli bir aşık. Tutkulu bir özgürlük arzusu ile doğal bir ortaklık özlemi arasındaki kendi iç çatışmasını çözebildiği sürece, evlilik gerçek ve kalıcı bir birliktelik olarak devam edebilir. Kendine karşı gerçek olabilirse ve kimi (ve nasıl) sevdiği konusunda dürüst olabilirse, bu güzel hava burcuyla romantizm bir fantezi canlanabilir.

Terazi Erkeği: Ev Yaşamı ve Aile

Nihai sosyal kelebek olan Terazi adamı, evde gerçekten kendine ait hale getirmek için yeterince zaman geçiremeyebilir. Ancak onun yaşam alanına davet edildiğinizde, birçok temiz yüzey ve ortam aydınlatmasıyla burayı temiz ve düzenli bulacaksınız. Nispeten basit bir alanda bile, bu hava burcu, kendisini romantizme uygun bir ambiyans duygusu yaratmak için çaba sarf edecektir.

Terazi burcu kişilikler, her şeyden önce denge ve uyumu arzu ederler ve kişisel alanlarındaki her şey tamamen simetrik olmadığı sürece kendilerini rahatsız hissederler. Libran ev ortağınız eve gelirse, tüm mobilyaları etrafa taşıdığınızı fark ederse, yatağın pencereden kayması ve yemek odası sandalyelerinin masanın etrafına dikkatlice yerleştirilmek yerine istemsizce dağılması Genel olarak sakin ve sakin tavrında çatlaklar oluşmaya başlar. Karışıklık ve kargaşa , güzelliği ve görünümü bazen işlevsellik ve temel insan ihtiyaçlarından daha fazla ödüllendiren Venüs'ün yönettiği Terazi adamlarını rahatsız eder . Onun mutfağında akşam yemeği pişirirseniz, giderken temizleyin ve ertesi güne kadar bir yığın tabak bırakmayın - aksi takdirde bu hassas Ölçekler seğirmeye başlayabilir.

Teraziler şık ve modern dekorun keyfini çıkarabilir ve birkaç yıl sonra tarihli görünebilecek tasarım ürünlerini toplayabilir. Beyaz halılar veya Lucite sandalyeler, özellikle evde küçük olanlar varsa, uzun vadede dayanamayabilir. Bir erkek Terazi'nin evinin sanatsal dekoru, çocukları büyütmek için beklenmedik bir alan gibi görünebilir, ancak bu özel hava işareti papa, öğrenmek ve büyümek için uyumlu bir alan hazırlayacaktır. Terazi burcu erkekler, evlerinde denge için can atarlar ve çatışma ve tartışmaları son derece üzücü bulurlar - bu nedenle, ofislerine geri çekildiklerinde veya evde havada gerginlik olduğunda kapıdan çıktıklarında şaşırmayın.

TERAZİERKEĞİİŞ & PARA

Terazilerde ilham dünyasına kullanımı beyin fırtınası ve delving onların analitik zihinleri koymak için her zaman hazır bir fikir adamları vardır. Bu adamlar, fotoğraf ve film ya da satış ve tasarım gibi görsel alanlarda gerçekten parlıyorlar - bakma ve hissetmenin beynin anlamı nasıl yorumladığını etkilediği alanlar. Reklamcılık ve yaratıcı ekipler, hevesli Terazi adamlarının dakikada bir mil stil rehberleri çizmesiyle solungaçlara yığılma eğilimindedir. Çoğunlukla fikirleri daha hızlı akar, sonra onları alt üst edebilirler, bu nedenle, geçici olanı gerçeğe dönüştürmek için altlarında çalışan insanların olması ideal olabilir.

Şöhret ve şöhret, çekiciliklerine ve görünümlerine göre kariyer yapabilen bu güzel çocuklara doğal olarak geliyor ve ham yeteneklere sahiplerse ve bunu desteklemeye çalışırlarsa daha da iyi. Pek çok ünlü Terazi erkeği, altındaki sıradan adam etrafında inşa etmek için kendilerine bir kişilik oluşturur - Sting, Snoop Dogg, Flea, Divine, Meatloaf, Eminem ve U2's The Edge, dışa doğru yansıttıkları ikonlardan tanıdığımız erkekler akla geliyor. O ışıltılı perdenin arkasındaki adamlar kim? Belki de emin olan sadece onlardır.

Kelimeler, akış ve doğaçlamada iyi olan Terazi burcu erkekler oyunculuk veya müziğe yöneldiklerinde parlarlar. Tüm dünya, tüm gözleri üzerlerine nakletmeyi seven bu büyücüler için bir sahne. Cephenin arkasında bir mesaj ve anlam olduğu sürece, bir Terazi, tavada geçen bir şimşekten daha fazlası olma şansı taşır.

Terazi burcunun kararsızlık özelliği, üç veya daha fazla meslek arasında kararsızlık eğilimi göstermeleri anlamına gelir, bu adamı her şeyi bilen biri gibi gösterebilir, ancak özgeçmişini okuyun ve hiçbirinin ustasını bulamayabilirsiniz.

TERAZİ ERKEĞİ: HEDİYE REHBERİ

Terazi burcu erkekleri, zodyakın tavus kuşlarıdır, güzel renkler ve sıra dışı baskılar için tutkulu. Bu şık adamlar en son modaları giymeyi severler ve çoğu erkeğin başaramayacağı tonlar ve görünümler giyerler - ancak bu değişken Venüs hava işareti için alışılmadık şeyler oldukça olağan hale gelir. Bu sevimli giysiler, hayatlarının en moda bilincine sahip kadınlara bile rakip olabilecek dolaplara sahip olabilir. Şapkalar ve atkılar, göz alıcı güneş gözlükleri gibi günlük aksesuarlardır ve Terazi burcu erkekleri her zaman yukarıdakilerin hepsini yanlış yerleştirdiklerinden, onlar için yenilerini seçtiğinizde kesinlikle memnun kalacaklardır.

Burada kalite ille de en önemli şey değildir - trend takıntılı bir Terazi adamı için yenilik her seferinde kazanacaktır, bu yüzden sonsuza kadar saklayacaklarını ve değer vermelerini umduğunuz bir şeye para harcamamak muhtemelen en iyisidir.

Benzer şekilde, antikalar ve yadigarlar onlar için çok ağır bir sorumluluk gibi gelebilir - bu yüzden belki büyükbabanızın oymalı cep saatini atlayın ve bunun yerine ananaslı ve kanişli bir sürü tuhaf çorap seçin. Mizah ve esprili hediyelerden keyif alacaklar - özellikle de ikiniz arasındaki özel bir şakaya atıfta bulunan bir şey.

Terazi burcu erkekler sanatı ve tasarımı severler, çok güzel, parlak sehpa kitapları ve modern sanat müzelerine veya performans etkinliklerine geziler onları memnun edecek. Her zaman haberlerde ve sosyal medyada tartışılan tüm şovları, filmleri ve müzikalleri görmek isterler, bu nedenle en sevdikleri sinemaya sezon geçişleri veya hediye kartları kesinlikle memnun olacaktır.