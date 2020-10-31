Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz

31.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:13

Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli karikatürlerini "ifade özgürlüğü" olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı. Gelen tepkilere direnemeyen Macron, karikatürleri desteklemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri ve karikatür dergisi Charli Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli karikatürlerine İslam dünyasından tepkiler sürüyor.

FRANSIZ MARKALARI İÇİN BOYKOT BAŞLATILDI

Son olarak, Fransa'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazesin açıklama yapan Macron, karikatürler için "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişti. Macron'un skandal açıklamasının ardından Türkiye başta olmak üzere birçok Müslüman ülkede Fransız marka ürünler için boykot kampanyası başlatıldı, halk da sokaklara dökülerek Macron'u protesto etti.

GERİ ADIM ATTI: KARİKATÜRLERİ DESTEKLEMİYORUZ

İslam dünyasından gelen tepkilerin ardından Macron, söylemlerinde çark etti. Hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hadise Aslı Enver Eser Yenenler Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Yücel İldiz Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 20:12:36. #1.15#
title