Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz

Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli karikatürlerini "ifade özgürlüğü" olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı. Gelen tepkilere direnemeyen Macron, karikatürleri desteklemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri ve karikatür dergisi Charli Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli karikatürlerine İslam dünyasından tepkiler sürüyor.

FRANSIZ MARKALARI İÇİN BOYKOT BAŞLATILDI

Son olarak, Fransa'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazesin açıklama yapan Macron, karikatürler için "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişti. Macron'un skandal açıklamasının ardından Türkiye başta olmak üzere birçok Müslüman ülkede Fransız marka ürünler için boykot kampanyası başlatıldı, halk da sokaklara dökülerek Macron'u protesto etti.

GERİ ADIM ATTI: KARİKATÜRLERİ DESTEKLEMİYORUZ

İslam dünyasından gelen tepkilerin ardından Macron, söylemlerinde çark etti. Hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.